Jesus'u öve öve göklere çıkardı. Galatasaraylı isimden şaşırtan çıkış

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Seville ile oynayacağı maç için değerlendirme yapan Gomez, Jesus'u övdü.

Gomez'in sözleri şöyle:

"Sevilla'nın bekleyebileceği Fenerbahçe, hiç şüphesiz, savunma aşamasında ve baskı aşamasında çok agresif olmasıyla karakterize edilen, aşağı yukarı aynı oyun çizgisini koruyan bir Fenerbahçe'dir. Sezon başından beri çok net bir fikir ortaya koyan ve takımı çok iyi çalışılmış şeylerle bir takım haline getiren Jorge Jesus liderliğindeki bu takımın temel özelliği... Sevilla için iyi bir oyun zor olabilir.

Hiç şüphesiz baskı, baskıdaki agresiflik benim bu Fenerbahçe'de en çok altını çizeceğim şey. Daha sonra çok ilginç oyuncuları oluyor ama topa sahip olduklarında çok detaylandırmıyorlar, daha dik ve daha az kontrollüler. Jorge Jesus'un çabuk topa sahip olma mantalitesine önemli bir dokunuş yaptığına şüphe yok.

Forvet Enner Valencia, Ekvador ile Dünya Kupası'nda bile gol attı ve Türkiye liginde en çok gol atan oyuncu. Jorge Jesus için çok önemli bir oyuncu Willian Arao, Fernando'ya benzer bir tarza sahip olabilen bir defansif orta saha oyuncusu. 2-3 tane çok enteresan oyuncu var, daha az bilinen, bek Ferdi gibi... Türkiye'de çok uzun yıllar kalacağını sanmadığım, çok hücumcu, çok kaliteli ve hatta golcü bir futbolcu. Szalai gibi çok ilginç bir genç stoper var.

Ve sonra altını çizelim, ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinden mi çıkacak bilmiyorum ama Türkiye'nin muhtemelen en yetenekli genç oyuncusu, 17 yaşında olan Arda Güler. Türkiye'deki herhangi bir scouting departmanı ve Avrupa'daki herhangi bir büyük takım onu izleyebilir."