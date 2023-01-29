Arda Güler teşekkür etti

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı farklı galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler, maçtan sonra konuştu.

Genç futbolcu şunları söyledi:

"Maçın oyuncusu kesinlikle Valencia. Tüm takım olarak çok çalıştık ama Valencia'nın hakkını verelim. 4 gol attı. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Ben oynasam da, oynamasam da beni destekliyorlar. Bu desteğin karşılığını vermek için çok çalışıyorum."