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Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Kayserispor maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 23:09
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Jesus'tan flaş sözler

Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
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Fenerbahçe Teknik Direktüro Jorge Jesus, Kayserispor maçından sonra konuştu. Jesus şunları söyledi:

- Çok mutluyuz yarı finale çıktığımız için. Bu akşam basketbol takımımız, voleybol takımımız kazandı. Fenerbahçe için mutlu bir gün. Biz bir spor kulübüyüz.

- Biz derbide kaybettik. Barcelona yenildi. Liverpool 7 yemişti. Bunlar futbolda var. Biz şimdi hatalardan ders çıkarmalıyız.

- Bence sahada iyi bir karşılık vermeliyiz. İyi bir karşılık verdik. 

- Fenerbahçe taraftarlarından ricam var. Birlik olmalıyız. Kupada varız. Ligde liderden 6 puan gerideyiz. Hala şansımız var.

- Ligin bitmesine 9 maç var. Alınacak da 27 puan var. Taraftarlarımızdan ricam birlik olmalıyız. Futbolcuları protesto etmemeliyiz. Harika bir takımımız var. Harika bir başkanımız var. Takımı desteklemeye devam etmeliler.

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