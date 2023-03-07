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John Wick galasında sürpriz Türk

Başrolünde Keanu Reeves'ın rol aldığı John Wick: Bölüm 4'ün prömiyeri Cineworld Leicester Meydanı'nda yapıldı. Galaya, Love Island (Aşk Adası) adlı reality show programında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da katıldı

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 15:11
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John Wick galasına Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'da katıldı.

John Wick galasında sürpriz Türk
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Köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceralarının anlatıldığı John Wick'in dördüncü filmi için dün Londra'da gala düzenlendi.

24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick: Bölüm 4'ün galası, Londra'daki  Cineworld Leicester Meydanı'nda yapıldı.

Galanın davetlileri arasında sürpriz bir isim de vardı. İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı reality show programında birinci olan, İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da davete katıldı. Kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Cülcüloğlu, meraklı bakışları üzerinde topladı.

İtalyan Davide Sanclimenti ile yarışmada çift olan Cülcüloğlu, seyirci oylarıyla para ödülünü kazanmıştı. İkili, 50 bin sterlinlik para ödülünü paylaşmıştı. Cülcüloğlu, Davide Sanclimenti için 'hayallerimin erkeği' demişti. Sanclimenti ise, "Ekin'i görür görmez başım döndü" ifadesini kullanmıştı.

Cülcüloğlu, Manchester City’de forma giyen futbolcu Jack Grealish’in de kendisini sosyal medyada takibe almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

 

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