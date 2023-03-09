Aktör Keanu Reeves bilim insanlarına teşekkür etti

Alman bilim insanları mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan bileşen keşfetti. Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını vermişti. Journal of the American Chemical Society'da yayınlanan araştırmada, bu ölümcül bileşene “keanumycins” adının verildiği belirtilmişti

"TEŞEKKÜRLER BİLİM İNSANLARI"

24 Mart'ta vizyona girecek John Wick: Bölüm 4 için geri sayıma geçen dünyaca ünlü aktör, adının bu şekilde anılmasının çok havalı olduğunu söyledi. Bir söyleşi etkinliğinde hayranlarıyla bir araya gelen Keanu Reeves, "Adını 'John Wick' koymalıydılar ama bu benim için epey havalı ve gerçeküstü. Teşekkürler bilim insanları. Bize yardım ettiğiniz için teşekkürler ve iyi şanslar" dedi