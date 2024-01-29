Jorge Jesus nefes kesen maçta Lionel Messi dinlemedi. Yıktı geçti

Kaynak: AA
Jorge Jesus nefes kesen maçta Lionel Messi dinlemedi. Yıktı geçti
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'yi 4-3 yendi.

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımı; Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünde fırtına gibi esiyor.
Bu kez de Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'yi 4-3'lük skorla devirdiler.
İki takım Riyad Sezon Kupası’nda hazırlık maçı yaptı.
Riyad’daki Kingdom Arena’da oynaan karşılaşmada Al-Hilal, Aleksandar Mitrovic’in 10. dakikada ve Abdullah Al Hamddan’ın 13. dakikada attığı gollerle 2-0’lık üstünlük sağladı. Inter Miami, Luis Suarez’in 34. dakikada kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Al-Hilal, Michael’in 44. dakikada bulduğu golle devreyi 3-1 önde tamamladı.
Inter Miami ikinci yarıda Messi’nin 54. dakikada penaltıdan attığı gol ve David Ruiz’in 55. dakikada ağları sarsmasıyla beraberliği yakaladı: 3-3.
Al-Hilal maçın son dakikalarında Malcom’un 88. dakikada attığı golle skoru 4-3 yaptı ve maçı kazandı.

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