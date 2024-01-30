Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! İşte 4 yabancı futbolcunun son durumu

Fenerbahçe, lisans çıkaramayacağı 4 futbolcuyu bir şekilde elden çıkarmanın peşinde. İkinci yarıda düşünülmeyen iki oyuncu Joshua King ve Ryan Kent'e pek çok teklif var.

JOSHUA KING TÜRKİYE'DE MUTLU

Norveçli oyuncu şu an için Championship'e gitmek yerine Süper Lig'de kalmak istiyor. Samsunspor'un bir ilgisi var.

RYAN KENT MEMLEKETİNE YA DA DAHA İYİ BİR LİGE DÖNÜŞ YAPMAK İSTİYOR

Ryan Kent ise Premier Lig'i gözüne kestirmiş durumda. Süper Lig'den gelen teklifleri düşünmüyor. Ayrıca Arabistan’dan gelen tekliflere de sıcak bakmıyor ve daha kaliteli bir alanda kariyerini sürdürmek istiyor.

ZAJC DİRETEBİLİR

Zajc da yine durumu kritik isimler arasında. Kendisine Süper Lig'den teklifler var. Ancak sezon başında sözleşmesini yenileyen Sloven futbolcu ayrılmak istemiyor.

CRESPO'YU PARA İKNA EDEBİLİR

Crespo'ya La Liga'dan iki teklif var. Ancak çok düşük rakamlar. Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul edebilir.