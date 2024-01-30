Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! İşte 4 yabancı futbolcunun son durumu

Ayşe Eser Kuşata
Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! İşte 4 yabancı futbolcunun son durumu
Fenerbahçe'de bu hafta içinde sürpriz ayrılıklar olması gündemde... Bonucci transferiyle kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 18'e yükselen sarı lacivertlilerde ayrılık olmaması durumunda 4 yabancı birden kadro dışı kalacak.

Fenerbahçe, lisans çıkaramayacağı 4 futbolcuyu bir şekilde elden çıkarmanın peşinde. İkinci yarıda düşünülmeyen iki oyuncu Joshua King ve Ryan Kent'e pek çok teklif var.

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JOSHUA KING TÜRKİYE'DE MUTLU
Norveçli oyuncu şu an için Championship'e gitmek yerine Süper Lig'de kalmak istiyor. Samsunspor'un bir ilgisi var.

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RYAN KENT MEMLEKETİNE YA DA DAHA İYİ BİR LİGE DÖNÜŞ YAPMAK İSTİYOR
Ryan Kent ise Premier Lig'i gözüne kestirmiş durumda. Süper Lig'den gelen teklifleri düşünmüyor. Ayrıca Arabistan’dan gelen tekliflere de sıcak bakmıyor ve daha kaliteli bir alanda kariyerini sürdürmek istiyor.

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ZAJC DİRETEBİLİR
Zajc da yine durumu kritik isimler arasında. Kendisine Süper Lig'den teklifler var. Ancak sezon başında sözleşmesini yenileyen Sloven futbolcu ayrılmak istemiyor.

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CRESPO'YU PARA İKNA EDEBİLİR
Crespo'ya La Liga'dan iki teklif var. Ancak çok düşük rakamlar. Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul edebilir.

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