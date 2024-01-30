Fenerbahçeli yıldız Sivasspor yolcusu

Fenerbahçe, sezon başlamadan önce 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna katmıştı. Sarı Lacivertli takım, bir önceki sezonun yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Marsilya’ya giden ve bir yıllık Fransa serüveninin ardından Türkiye’ye geri dönen genç orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma yapmıştı.

“TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNMEYE GEREK YOKTU”

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra duygularını dile getiren Bartuğ Elmaz, “Fenerbahçe’ye geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin bana ilgi duyduğunu duyunca tereddüt etmedim. ‘Evet’ dedim. Fenerbahçe sizin peşinizdeyse tekrar tekrar düşünmenize gerek yok. Elimden gelenin fazlasını yapacağım, bunu garanti ederim. Umarım sakatlık olmadan bir sezon geçiririz ve sonunda da şampiyon oluruz” diye konuşmuştu.

AYRILIK KARARI ALINDI

Fakat genç oyuncunun, sarı lacivertli formayla istediği performansı gösteremedi. 8 maçta sadece 127 dakika forma giyebilen başarılı futbolcu, şampiyonluk yarışında teknik direktör İsmail Kartal’ın beğenisini kazanamadı. Ancak Bartuğ’un yeteneğine güvenen Kartal, genç futbolcunun daha çok oynaması için kiralık olarak gitmesine izin verdi.

SİVASSPOR’LA ANLAŞTI

Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçiren Sivasspor, Bartuğ’u transfer etmek için harekete geçti ve hem sarı lacivertlilerle hem de yıldız oyuncuyla anlaşmayı başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Yiğidolar’la kiralık olarak sözleşme imzalayacağı bildirildi.