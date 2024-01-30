Fenerbahçeli yıldız Sivasspor yolcusu

Fatih Saboviç
Fenerbahçeli yıldız Sivasspor yolcusu
Sarı lacivertliler transfer operasyonuna devam ederken takımdan ayrılacak isimler de merak konusuydu. Başarılı futbolcu için Fenerbahçe'nin, Sivasspor'la el sıkıştığı öğrenildi. Genç oyuncu bugün Yiğidolar'la sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, sezon başlamadan önce 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna katmıştı. Sarı Lacivertli takım, bir önceki sezonun yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Marsilya’ya giden ve bir yıllık Fransa serüveninin ardından Türkiye’ye geri dönen genç orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma yapmıştı.

bartug-elmaz-fenerbahce-2023-24-1689885863-112032.jpg

“TEKRAR TEKRAR DÜŞÜNMEYE GEREK YOKTU”
Sözleşmeyi imzaladıktan sonra duygularını dile getiren Bartuğ Elmaz, “Fenerbahçe’ye geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin bana ilgi duyduğunu duyunca tereddüt etmedim. ‘Evet’ dedim. Fenerbahçe sizin peşinizdeyse tekrar tekrar düşünmenize gerek yok. Elimden gelenin fazlasını yapacağım, bunu garanti ederim. Umarım sakatlık olmadan bir sezon geçiririz ve sonunda da şampiyon oluruz” diye konuşmuştu.

AYRILIK KARARI ALINDI
Fakat genç oyuncunun, sarı lacivertli formayla istediği performansı gösteremedi. 8 maçta sadece 127 dakika forma giyebilen başarılı futbolcu, şampiyonluk yarışında teknik direktör İsmail Kartal’ın beğenisini kazanamadı. Ancak Bartuğ’un yeteneğine güvenen Kartal, genç futbolcunun daha çok oynaması için kiralık olarak gitmesine izin verdi.

SİVASSPOR’LA ANLAŞTI
Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçiren Sivasspor, Bartuğ’u transfer etmek için harekete geçti ve hem sarı lacivertlilerle hem de yıldız oyuncuyla anlaşmayı başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Yiğidolar’la kiralık olarak sözleşme imzalayacağı bildirildi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! İşte 4 yabancı futbolcunun son durumu
Abdülkadir Ömür transfer için İngiltere'ye gitti
Alperen LeBron James'in kabusu oldu Houston'ı zafere taşıdı
Fenerbahçe'den ayrıldı. Yeni takımına bugün imza atıyor
Fenerbahçe'den ayrıldı. Yeni takımına bugün imza atıyor
Ümit Karan: Ben Galatasaray'a ne yaptım
Ümit Karan: Ben Galatasaray'a ne yaptım
Enes Ünal oynadı Getafe kazandı
Enes Ünal oynadı Getafe kazandı
Sumudica: Çok mutluyum sarı kart görmedim. Türk pasaportu alacağım
Sumudica: Çok mutluyum sarı kart görmedim. Türk pasaportu alacağım
Erman Toroğlu: Bu pozisyon penaltı olmalıydı
Jorge Jesus nefes kesen maçta Lionel Messi dinlemedi. Yıktı geçti
Jorge Jesus nefes kesen maçta Lionel Messi dinlemedi. Yıktı geçti
Fenerbahçe puan kaybetti Galatasaray Süper Lig'in yeni lideri oldu
Neden oynamadı? Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı
Son Haberler
Ateş düşürüyor. Kabızlığı gideriyor. İşte şifa saçan o ot Şifalı Bitkiler
Ateş düşürüyor. Kabızlığı gideriyor. İşte şifa saçan o ot
Mısır’a ihracat fırsatı Ekonomi
Mısır’a ihracat fırsatı
Trabzonspor için 'Bunun adı rezilliktir' dedi acı gerçeği açıkladı Spor
Trabzonspor için 'Bunun adı rezilliktir' dedi acı gerçeği açıkladı
Hamileler gripten nasıl korunmalı Sağlık
Hamileler gripten nasıl korunmalı
Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! İşte 4 yabancı futbolcunun son durumu Spor
Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! İşte 4 yabancı futbolcunun son durumu
ABD hazinesi borçlanma tahminini düşürdü Ekonomi
ABD hazinesi borçlanma tahminini düşürdü
Zatürre nedir? Zatürre belirtileri neler? Sağlık
Zatürre nedir? Zatürre belirtileri neler?