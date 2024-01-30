Abdülkadir Ömür transfer için İngiltere'ye gitti

Trabzonspor’da kadro dışı kalan ve antrenmanlarını ayrı sürdüren Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship takımlarından Hull City’le anlaşmaya yakın.

Transfer konusunda iki kulüp arasında prensip anlaşması sağlandığı, oyuncunun bedeli ve gelecekteki satıştan alınacak payla ilgili pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Trabzon’dan ayrıldığı ifade edilen 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık muayenesinden geçtikten sonra İngiliz takımıyla sözleşme imzalaması öngörülüyor.

Trabzonspor’da 211 resmi maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol atıp 36 asist yaptı.