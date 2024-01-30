İngiliz basını Altay'ı balete benzetti. İlginç yorum

Geçen yaz Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ilk maçına İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanan Newport County karşısında çıktı.

Manchester United, mücadeleyi 4-2 kazanıp tur atlarken, İngiliz basını Altay Bayındır'ın performansını değerlendirdi.

İLGİNÇ BENZETME

Daily Mail, Altay Bayındır’ı Billy Elliot'a (Ailesinin karşı çıkmasına rağmen baleye başlayan bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı bir İngiliz filmi) benzetip, "Billy Elliot’un süslü ayaklarına sahip" yorumunu yaptı.

The Sun'da yer alan haberde ise, Altay Bayındır’ın yediği iki golde de daha kararlı ve agresif olması gerektiği belirtilirken, 25 yaşındaki kalecinin bazı pozisyonlarda ise kalitesini gösterdiği aktarıldı.