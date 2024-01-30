İngiliz basını Altay'ı balete benzetti. İlginç yorum

Aytunç Akın
İngiliz basını Altay'ı balete benzetti. İlginç yorum
Manchester United formasıyla ilk maçına çıkan Altay'ın performansını İngiliz basını değerlendirdi.

Geçen yaz Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ilk maçına İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanan Newport County karşısında çıktı.

Manchester United, mücadeleyi 4-2 kazanıp tur atlarken, İngiliz basını Altay Bayındır'ın performansını değerlendirdi.

ge85lihx0aamtj5.jpg

İLGİNÇ BENZETME
Daily Mail, Altay Bayındır’ı Billy Elliot'a (Ailesinin karşı çıkmasına rağmen baleye başlayan bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı bir İngiliz filmi) benzetip, "Billy Elliot’un süslü ayaklarına sahip" yorumunu yaptı.

The Sun'da yer alan haberde ise, Altay Bayındır’ın yediği iki golde de daha kararlı ve agresif olması gerektiği belirtilirken, 25 yaşındaki kalecinin bazı pozisyonlarda ise kalitesini gösterdiği aktarıldı.

İlgili Haberler
Konyaspor'a ihanet edenleri açıkladı. Calvo'nun neden kaçtığını ortaya çıkardı. Recep Çınar yazdı
Beşiktaş'taki acı gerçekleri bir bir ortaya çıkardı. 'Skandal değil de nedir bunlar' diyerek anlattı. Mirza Şeker yazdı
Trabzonspor için 'Bunun adı rezilliktir' dedi acı gerçeği açıkladı
Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! İşte 4 yabancı futbolcunun son durumu
Abdülkadir Ömür transfer için İngiltere'ye gitti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Bitirmeye yakınız'
Alperen LeBron James'in kabusu oldu Houston'ı zafere taşıdı
Fenerbahçeli yıldız Sivasspor yolcusu
Fenerbahçe'den ayrıldı. Yeni takımına bugün imza atıyor
Fenerbahçe'den ayrıldı. Yeni takımına bugün imza atıyor
Ümit Karan: Ben Galatasaray'a ne yaptım
Ümit Karan: Ben Galatasaray'a ne yaptım
Enes Ünal oynadı Getafe kazandı
Enes Ünal oynadı Getafe kazandı
Sumudica: Çok mutluyum sarı kart görmedim. Türk pasaportu alacağım
Sumudica: Çok mutluyum sarı kart görmedim. Türk pasaportu alacağım
Erman Toroğlu: Bu pozisyon penaltı olmalıydı
Jorge Jesus nefes kesen maçta Lionel Messi dinlemedi. Yıktı geçti
Jorge Jesus nefes kesen maçta Lionel Messi dinlemedi. Yıktı geçti
Son Haberler
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek? Ekonomi
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek?
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Sağlık
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet Gündem
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı Sağlık
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı Ekonomi
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek' Ekonomi
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek'
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor Ekonomi
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor