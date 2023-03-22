Jorge Jesus'u yıkan haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her fırsatta sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, ayrılacağı mesajını veriyordu.

Jesus'un hedefinin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek olduğu ileri sürülüyordu.

Brezilya'nın Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a elenmesinin ardından teknik direktör Tite ile yollar ayrılmış, ardından da çeşitli teknik adam isimleri gündeme gelmişti.

Brezilya basınında da zaman zaman bu isimlerin arasında Jesus'un ilk sırada olduğu haberleri yer alıyordu.

Ancak Jesus'a bu konuda kötü bir haber geldi.

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Carlo Ancelotti’nin yeni teknik direktörleri olacağını ileri sürdü.

Ederson, Fas'ta oynayacakları hazırlık maçı öncesi Brezilya Milli Takımı kampında teknik direktör Ancoletti için, "Bunu Casemiro, Vinicius Junior ve Eder Militao ile konuştuk. Gelmesi büyük bir olasılık var” ifadelerini kullandı.

Ederson, kendisinin ve Brezilya’daki takım arkadaşlarının Ancelotti’yi çok iyi bir teknik direktör olarak gördüklerini belirterek, "Sadece özgeçmişine bakın. Burada olup olmayacağını kısa sürede öğreneceğiz. Umarım hızlı bir şekilde yeni bir teknik direktör bulabiliriz. Beklentiyi ben de hissediyorum, çünkü çok fazla spekülasyon var. Brezilyalı mı yoksa yabancı bir teknik direktör mü? O endişe halini biz de yaşıyoruz.” dedi.

Brezilya’nın cumartesi günü Fas'la oynayacağı hazırlık maçında, U20 Milli Takım Teknik Direktörü Ramon Menezes görev yapacak.