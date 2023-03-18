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Jesus TFF'yi kızdırdı. Hukuk Kurulu ceza için harekete geçiyor

“Maçlar sahada kazanılmıyor” diyen Jorge Jesus'a “TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan” maddesi uyarınca ceza gelmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:29
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TFF'den Jesus'a ceza geliyor

Jesus TFF'yi kızdırdı. Hukuk Kurulu ceza için harekete geçiyor
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Fotospor'un haberine göre TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’un Sevilla maçından sonra yaptığı açıklamalarla ilgili bir değerlendirme yaptı.

“Bana göre Türkiye Ligi'nin sportif bir gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor” sözleri üzerine bir araştırma başlattı.

36. MADDE
TFF’nin Hukuk Kurulu, Portekizli teknik adamın sözlerinin PFDK’nın Disiplin Talimatı’nın 36’ncı maddesinde yer “Sportmenliğie Aykırı Hareketler”e sokabilir.

O maddede; “TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan” cümle yüzünde Jorge Jesus, PFDK’ya sevk edilebilir.

Cezası ise aynı maddede; “görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası” şeklinde açıklanmış durumda.


 

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