Flaş Jorge Jesus iddiası. Lizbon'da görüşmüş

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu konuda Protekiz'de bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Portekiz'in Record gazetesi Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ile Jorge Jesus'un Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi verilmezken, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues de bir açıklama yaptı.

Rodrigues "Milli takımın yeni antrenörünü ararken etik davranacağız. Kulübüyle sözleşmesi olan antrenörlere saygı göstereceğiz. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var. Bir sonraki antrenörümüzün adını söylemek zor ama oyuncuların saygısını ve sevgisini kazanan bir antrenöre ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.