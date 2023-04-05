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Jorge Jesus Ali Koç'un ziyaretini sosyal medyadan paylaştı. Taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu

Jorge Jesus, Ali Koç'un antrenman ziyaretini sosyal medyadan paylaştı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:49
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Jorge Jesus'tan flaş Ali Koç paylaşımı

Jorge Jesus Ali Koç'un ziyaretini sosyal medyadan paylaştı. Taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a evinde 4-2 mağlup oldu. Maç sonlarında Fenerbahçeli taraftarlar yönetim istifa sloganları atarken maçın ardından ise sosyal medyada istifa sesleri devam etti. Jorge Jesus ile Ali Koç'un kulüplerdeki gelecekleri herkes tarafından sorgulanırken Jorge Jesus ile Ali Koç, bir zirve gerçekleştirdi. Zirve sonrası Jesus, Samandıra'ya geri döndü.

Sonrasında Ali Koç, antrenman tesislerini ziyaret etti ve Jorge Jesus ile verdiği pozlar dikkat çekmesinin ardından Portekizli teknik adam, sosyal medyadan bir video kolajı paylaştı. İzleyen taraftarlar, paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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