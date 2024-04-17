Federasyona VAR yetmedi. Hakemleri yalan makinesine soktu

Efsane futbolcu ve Ukrayna Futbol Federasyonu Andriy Shevchenko aldığı kararla herkesi şok etti.

Son zamanlarda ortaya çıkan rüşvet ve şike iddialarını bitirmek isteyen Shevchenko hakemleri yalan makinesine bağlamaya başladı.

Hakemlere makineye bağlı oldukları sırada neler sorulduğu bilinmezken kan basıncı kalp atışı gibi değerleri ölçülerek yalan söyleyip söylemediği anlaşılmaya çalışılıyor

Shevchenko alınan karara dair yaptığı açıklamada, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz temiz bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı