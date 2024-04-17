Ergin Ataman ile Bartzokas arasındaki gerilimin nedeni ortaya çıktı. Flaş Fenerbahçe detayı

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Ergin Ataman ile Bartzokas arasındaki gerilimin nedeni ortaya çıktı. Flaş Fenerbahçe detayı
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ezeli rakipleri Olympiakos'un hocası Bartzokas ile son maçta yaşadıkları gerilimin nedenini açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Habertürk’te canlı yayın konuğu oldu.

Programa video konferans yöntemiyle katılan tecrübeli hoca, Panathinaikos-Olympiakos rekabetine değindi.

Ataman ayıca son maçta Bartzokas ile kameralara yansıyan tartışmalarına da açıklık getirdi.

İşte Ataman'ın konu ile ilgili açıklamaları:

"Basında Bartzokas’la bir tartışmamız var gibi gözüktü ama bu farklı bir durumdu. Aslında bir tartışmamız olmadı. Maç içerisinde hakemlere yoğun itirazlarda bulundu. Bizim takım menajeriyle karşılıklı bir sataşma oldu. Hatta Bartzokas’a da, bizim takım menajerine de teknik faul çalındı.

Maçın bitiminde de Bartzokas’ın elini sıktım. Sonrasında benim alışılagelmiş olan sevincimi, yumruk hareketlerini de yapmadım. Sonuçta ciddi bir rekabet var. Olympiakos taraftarlarını da rencide etmek istemedim.

Tam soyunma odasına giderken Bartzokas’ın bizim takım menajerine sözlü saldırıda bulunduğunu gördüm. Tabii o anda salonda ortalık alevlendi. Sonuçta rakip sahadasınız, 20.000 seyirci var. Bir sorun varsa soyunma odasının orada konuşabilirsin.

Kendisini bekledim ve tabii, biraz hararetli bir konuşma oldu. Yaptığının yanlış olduğunu çünkü deplasmanda olduklarını söyledim. Zaten Bartzokas’a karşı Panathinaikos taraftarının çok ciddi bir tepkisi oluyor. Bu şekilde davrandığı takdirde bunun devam edeceğini söyledim.

O da bana ‘Aynı şeyleri sen de Türkiye’de, Fenerbahçe‘nin salonunda yaşamıyor musun?’ dedi. Ben de kendisine hiçbir zaman bir Fenerbahçeli yöneticiyle deplasmanda herhangi bir tartışma içine girmediğimi, dikkat etmeye çalıştığımı söyledim. Çünkü ortam daha fazla geriliyor.

Orada hararetli bir konuşmamız oldu ama bizim direkt bir tartışmamız olmadı. Esas tartışma Bartzokas ile takım menajeri arasında yaşandı. Ben orada olayları yatıştırmaya çalışırken basın bizi daha fazla gördü. Fakat bir sorunumuz yok.

Bartzokas ile biz iyi arkadaşız. EuroLeague antrenörler birliğinde beraberiz. Zaman zaman burada birlikte oturuyoruz, konuşuyoruz. Maçtan önce ve sonra hep sohbet ediyoruz. Hatta maçtan önce şakalaşmıştık. Bu sezon yedinci kez karşılaştık. Finalde de karşılaşırsak en az üç maç daha yapma şansımız var. Maçın tansiyonu içerisinde birtakım gerilimler oluyor. Fakat bu gerilim benle değildi, onu da özellikle belirtiyim."

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