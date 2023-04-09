Jorge Jesus'un oğlu kafaları karıştırdı. Sosyal medyada beğendiği yorum tepkilere neden oldu

Spor Toto Süper Lig'de son hafta oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 4-2'lik mağlubiyetle beraber hafta içersinde adı sıklıkla ayrılık iddialarına karışan Jorge Jesus'un oğlundan kafa karıştıran bir hareket geldi.

"FENERBAHÇE NANKÖR"

Ajansspor'un haberine göre; Portekizli teknik adamın oğlu Gonçalo Jesus sosyal medya üzerinden babası için yapılan, Fenerbahçe'nin nankör bir kulüp olduğunu ve Jorge Jesus'un Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten bir yorumu beğendi.

OĞLU SIKI BİR FLAMENGO TARAFTARI

Flamengo'ya olan hayranlığı bilinen Gonçalo Jesus babası kulüpten ayrıldığında bir veda mesajı dahi yayınlamıştı. Gonçalo, Flamengo'nun maçlarını Maracana Stadyumu'nda forma ile takip ediyor.