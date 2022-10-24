Josef'ten olay itiraf

Beşiktaş'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza çarpıcı bir itirafta bulundu.
"Aynaya bakıp kendimizden utanmamız lazım" diyen Souza şöyle devam etti:
"Aslında maçı koparabilirdik. Öne de geçtik. Devamı gelebilirdi. Ama olmadı. O tecrübeyi gösteremedik. Beşiktaş'ın büyüklügünü bilmemiz, ona göre mücadele etmemiz gerekiyor. Bize yakışmadı. Hatayspor'a saygı duyuyorum. Bizim de aynaya bakıp, kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor."
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