Josef'ten olay itiraf

Beşiktaş'ın Hatayspor'a yenilmesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza çarpıcı bir itirafta bulundu.

"Aynaya bakıp kendimizden utanmamız lazım" diyen Souza şöyle devam etti:

"Aslında maçı koparabilirdik. Öne de geçtik. Devamı gelebilirdi. Ama olmadı. O tecrübeyi gösteremedik. Beşiktaş'ın büyüklügünü bilmemiz, ona göre mücadele etmemiz gerekiyor. Bize yakışmadı. Hatayspor'a saygı duyuyorum. Bizim de aynaya bakıp, kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor."