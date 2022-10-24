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  • Hatay'da Beşiktaş taraftarı isyan etti. Valerien Ismael'i istifayı çağırdılar

Hatay'da Beşiktaş taraftarı isyan etti. Valerien Ismael'i istifayı çağırdılar

Beşiktaş Hatay deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:46
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Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael'e büyük öfke. Hatay'da istifası sesleri

Hatay'da Beşiktaş taraftarı isyan etti. Valerien Ismael'i istifayı çağırdılar
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Siyah - Beyazlı taraftarların hedefinde ise teknik direktör Valerien Ismael vardı.

Tribünler 1-1 sonrası önce Ismael'e "Takım neden oynamıyor" diye hesap sordu.

Beşiktaş taraftarları 2. gol sonrası ise "Valerien Ismael istifa!" Sergen Yalçın" diye tempo tuttu.

Bu arada Gedson Fernandes, sahaya giren minik taraftarı kucaklayarak dışarı çıkardı.

Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı.

Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 19 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Hatayspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

 

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