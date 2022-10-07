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Dele Alli için flaş iddia. İngilizler açıkladı

Beşiktaş'ta geride kalan Fenerbahçe derbisindeki performansıyla eleştirilen Dele Alli için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:55
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İngiltere basını duyurdu. Dele Alli devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir

Dele Alli için flaş iddia. İngilizler açıkladı
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Beşiktaş'a Everton'dan kiralık olarak gelen Dele Alli henüz tam anlamıyla formunu bulabilmiş değil. Son olarak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Dele Alli, performansıyla sınıfta kalmıştı.

Valerien Ismael'in eleştirilen İngiliz oyuncunun performansından memnun olduğu ve Giresunspor maçında da forma vereceği belirtiliyor. İngiliz oyuncu geride kalan 3 maçta 1 gol atarken, asist hanesine ise hiç rakam yazdıramadı.

''DELE ALLI OCAK AYINDA SERIE A'YA TRANSFER OLABİLİR''

İngiliz basını ise 26 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Sabah gazetesinin Football Insider'dan derlediği habere göre; Dele Alli'nin Beşiktaş'tan devre arasında ayrılma ihtimalinden söz edildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Dele Alli, Ocak ayında Serie A'ya transfer yapabilir. Yurt dışından gelen söylentilere göre; Beşiktaş oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

''SERIE A'YA GİTMESİ MUHTEMEL''

Everton'a dönmesi de mümkün değil... Türkiye'de, Beşiktaş'la çok kısa bir deneyim yaşadıktan sonra Serie A'ya gitmesi muhtemel...

Çünkü Everton da onu geri almak istemiyor. Haliyle Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Zaman kaybetmeyen Everton, böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek. Fiorentina, Dele Alli'nin yeni adresi olabilir. İngiliz yıldızın kalitesini artırıp, tecrübesini pekiştirmek için böyle bir yol denenecek."

26 yaşındaki Dele Alli, Premier Lig'de oynadığı 194 maçta 51 gol, 37 asistlik istatistiğe imza attı. Tottenham forması giydiği dönemde 100 milyon Euro bonservis bedeli biçilen Dele Alli'nin transfermarkt'taki güncel değeri 16 milyon Euro.

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