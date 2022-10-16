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  • Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir'e yurt dışından teklif yağıyor

Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir'e yurt dışından teklif yağıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet almaya başladı. Nezir Ayas, Justin Bieber’in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber’e teşekkür etti.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 18:17
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Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir' yurt dışına açıldı

Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir'e yurt dışından teklif yağıyor
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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in videosundan sonra bu sefer de Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas'ın videosunu Instagram hesabından yayınladı. 

Silopi’de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgü halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

Justin Bieber’in bir videosunu Instagram hikayesinde paylaşmasıyla Ayas ününe ün kattı.

Ayas, Justin Bieber’in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber’e teşekkür etti.

Justin Bieber’in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, “Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.
 

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