Takipçilerinden dua etmelerini istemişti. Justin Bieber'dan 'felç' ertelemesi

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yüz felci geçirdiğini ve yüzünün yarısını hissetmediğini paylaşmıştı.

Ramsay Hunt sendromu teşhisi konulduğunu söyleyen Bieber, sağlığı nedeniyle ara verdiği dünya turnesinin gelecek seneye ertelediğini duyurdu.

“Justice World” dünya turnesi kapsamında Güney Amerika, Güney Afrika ve Asya’da konser vermesi planlanan 28 yaşındaki şarkıcı, Instagram’da paylaştığı bir mesajda, "Şu anda sağlığımı öncelik haline getirmem gerekiyor. Şu an için turneye ara vereceğim" açıklamasını yapmıştı.

NET BİR ZAMAN VERMEDİ

Şarkıcı açıklamasında net bir zaman vermeden konserlerin “gelecek yıl” düzenleneceğini paylaştı. Biletlerini almış olan hayranlarının ise yeni tarihler belirlendiğinde bilgilendirileceğini paylaştı. Yüzünün yarısını hissedemediğini belirten pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söylemişti.

Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülürken, video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadesini kullanmıştı.

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?



Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen yüz felcidir. Varicella Zoster adlı virürün neden olduğu ve genelde orta yaşlılarda görülen hastalık, kendini şiddetli kulak ağrısıyla belli ediyor. Virüs, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber’da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.