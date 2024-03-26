Juventus transfer peşinde

Serie A'da mücadele eden Juventus, takımın gelecek sezon yapısını güçlendirmek adına Atalanta'nın üç orta saha oyuncusunu hedef alıyor.

Forza Juve'nin haberine göre, Juventus'un bu üç oyuncuyu kadrosuna katma niyetinde olduğu ve 10 Mart'ta Juventus ile Atalanta arasında oynanan maçta bu oyuncuların performanslarının olumlu değerlendirildiği ifade edildi.

Sezon sonunda bu transferler için adım atılacağı belirtilirken, bu sezon Atalanta formasıyla Teun Koepmeiners 34 maçta 12 gol, 4 asist; Mario Pasalic 33 maçta 4 gol, 5 asist; Ederson ise 36 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.