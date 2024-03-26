MHK toplantısında TFF başkanının yaptığı konuşma sızdırıldı. Mehmet Büyükekşi'nin bu lafları bir kulüp hariç herkesi rahatsız edecek

Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart tarihinde yaptığı iç toplantısından bir kesit sosyal medyada bazı hesaplar tarafından sızdırıldı.

MHK danışmanıyla Galatasaray-Antalyaspor maçı hakemi Abdülkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya'nın konuşmalarının paylaşıldığı videoda hakemler Galatasaray lehine verilen penaltı kararının yanlış olduğunu kabul etti.

Sızdırılan bu video bomba etkisi yaratırken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin MHK toplantısında hakemlere yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Mehmet Büyükekşi hakemlere yaptığı konuşmada, "Kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi ilgilendirmiyor. Taraftar ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Algı yapıp baskı yaparak sizleri rahatsız ediyorlar. Cesur olun. Şu yönetici ne der, bu başkan ne der, hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.