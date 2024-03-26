Zaha geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı

Wilfried Zaha, Galatasaray’daki performansının yanı sıra milli takım konusundaki düşüncelerini de paylaştı.

Fildişi Sahili Milli Takımı’ndan gelecek bir daveti memnuniyetle karşılayacağını belirten Zaha, “Fildişi Sahili benim vatanım. Milli takım beni çağırırsa, hiç düşünmeden katılırım,” ifadelerini kullandı.

Afrika Kupası’nı kazanan Fildişi Sahili kadrosunda olmamasına rağmen, milli formayla 31 maçta 5 gol atan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray ile 37 maçta 10 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.