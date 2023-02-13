Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu

TFF'nin aldığı kararlar doğrultusunda Süper Lig'de yeni puan durumu da belli oldu.

Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep geriye kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak.

Gelecek sezon Süper Lig 20 takımla oynanacak.

Bu takımlarla maçları olanlara ise +3 averaj ve 3 puan eklenecek.

Bu durumda oluşan işte yeni puan durumu:

1 Galatasaray +36 60

2 Fenerbahce +34 51

3 Başakşehir +17 46

4 Beşiktaş +21 45

5 Adana Demirspor +24 44

6 Trabzonspor +8 41

7 Kayserispor +10 38

8 Konyaspor +8 33

9 Karagümrük +9 32

10 Alanyaspor -2 31

11 Antalyaspor -5 27

12 Sivasspor -2 27

13 Giresunspor -12 27

14 Istanbulspor -16 27

15 Ankaragücü -6 25

16 Kasımpaşa -11 25

17 Ümraniyespor -8 20

KASIMPAŞA'YI VURDU

Yeni puan durumu en fazla Ankaragücü ve Kasımpaşa’yı etkileyecek.

Lig 19 takımlıyken 15 ve 16. sırada yer alan iki ekip sadece 3’er ekstra puan alırken 17 takımlı ligde bir anda 15 ve 16. basamağa indi.

17. Giresunspor ve 18. İstanbulspor ise 6’şar ekstra puan aldıkları için bir anda yukarı çıktı.

17 takımı ligde Giresunspor 13, İstanbulspor ise 14. sıraya yükseldi.

GÜNCEL PUAN DURUMU

