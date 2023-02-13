13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu

Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu

Hatayspor ve Gaziantepspor'un ligden çekilmesiyle Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılacak. TFF'nin kararına göre oluşan yeni puan durumunda ilginç detaylar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 21:45
Takip Et

Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılacak

Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
+
Aa
-

TFF'nin aldığı kararlar doğrultusunda Süper Lig'de yeni puan durumu da belli oldu.
Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep geriye kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak.
Gelecek sezon Süper Lig 20 takımla oynanacak.
Bu takımlarla maçları olanlara ise +3 averaj ve 3 puan eklenecek.
Bu durumda oluşan işte yeni puan durumu:
1 Galatasaray +36 60
2 Fenerbahce +34 51
3 Başakşehir +17 46
4 Beşiktaş +21 45
5 Adana Demirspor +24 44
6 Trabzonspor +8 41
7 Kayserispor +10 38
8 Konyaspor +8 33
9 Karagümrük +9 32
10 Alanyaspor -2 31
11 Antalyaspor -5 27
12 Sivasspor -2 27
13 Giresunspor -12 27
14 Istanbulspor -16 27
15 Ankaragücü -6 25
16 Kasımpaşa -11 25
17 Ümraniyespor -8 20
KASIMPAŞA'YI VURDU
Yeni puan durumu en fazla Ankaragücü ve Kasımpaşa’yı etkileyecek.
Lig 19 takımlıyken 15 ve 16. sırada yer alan iki ekip sadece 3’er ekstra puan alırken 17 takımlı ligde bir anda 15 ve 16. basamağa indi.
17. Giresunspor ve 18. İstanbulspor ise 6’şar ekstra puan aldıkları için bir anda yukarı çıktı.
17 takımı ligde Giresunspor 13, İstanbulspor ise 14. sıraya yükseldi.

GÜNCEL PUAN DURUMU

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
2
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
3
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
4
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
5
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
6
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
7
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı
﻿MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı
﻿MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı
﻿MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı
﻿128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu
﻿128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu
﻿128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.