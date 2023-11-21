Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı

Juventus, Milli Takımımız'ın Almanya'yı yendiği maça attığı müthiş golle damga vuran Kenan Yıldız'la ilgili kararını verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı

A Milli Takımımız'ın Almanya'yı yendiği maça attığı müthiş golle Kenan Yıldız damgasını vurdu.

Almanya'da doğan, futbola Bayern Münih alt yapısında başlayan Kenan Yıldız, Juventus'un alt yapısına transfer olmuştu.

18 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla gündem oldu ve transfer iddiaları peş peşe geldi.

Daha önce Kenan Yıldız için Fenerbahçe 10 milyon euroluk bir teklif sunmuş, ancak reddedilmişti.

İtalyan basınındaki haberlerde Kenan Yıldız'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'ın da talip olduğu ileri sürüldü.

Ancak Juventus'un kesin kararını verdiği ve Kenan Yıldız'ı takımda tutmayı kararlaştırdığı belirtildi.

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