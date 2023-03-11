Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme sebebi belli oldu. İtalyan gazeteci açıkladı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ı yakından takip eden Sassuolo News'in yayın yönetmeni Antonio Parrotto, Kaan Ayhan ile ilgili soruları yanıtladı.



"ROTASYONUN ÖNEMLİ PARÇASI OLDU"

Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da düzenli forma giyememesinin sebebine değinen Parrotto "Belirli bir nedeni yok. Kaan Ayhan, inişler ve çıkışlar arasında, çağrıldığı zaman katkı veren bir oyuncuydu. Muhtemelen rolündeki rekabet ona hiç yardımcı olmadığı için fazla süreklilik bulamadı. İlk tercih edilen oyuncu olarak görülmedi ama her zaman rotasyonun önemli bir parçası oldu, hatta üç yılda 50'den fazla maça çıktı" dedi.



"TRANSFER KALICI OLABİLİR"

Oyuncunun geleceği ile ilgili konuşan Antonio "Ocak ayında yapılan seçim, yani bonservisli transfer göz önüne alındığında, Sassuolo'nun bu transferin kalıcı olmasını umduğunu düşünüyorum. Tabii ki, daha önce de belirtildiği gibi hem Roberto De Zerbi hem de Alessio Dionisi için önemli bir oyuncu olduğunu da vurgulamak gerekir" cümlelerini kullandı.

"ONA ZAMAN TANINMALI"

Galatasaray'ın Kaan Ayhan'a zaman tanımasını tavsiye eden Antonio "Bence ona biraz zaman tanınmalı çünkü son yıllarda İtalya'da, ondan önce de Almanya'daydı, ancak Kaan'ın bir avantajı var; Türk olduğu için ülkesinin futbol kültürünü biliyor, her zaman milli takımın bir oyuncusu oldu, Galatasaray kadrosundaki birçok oyuncuyu zaten tanıyor. Sadece sabırlı olunmalı ve eminim ki Kaan Ayhan Galatasaray'ı, Galatasaray da Kaan Ayhan'ı anlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994'te dünyaya geldi.

Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.



Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen gurbetçi futbolcu Serie A takımlarından Sassuolo'da forma giyiyordu.

Sonrasında bu sezon Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 5 maça çıkmıştır.

Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynuyor.

Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir.