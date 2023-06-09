Bir zamanlar Türkiye'nin köyü gibi olan ülkelerin parası bile TL'den değerli. Kim Türk parasını bu kadar değersizleştirdi

Editör: Ayşe Memiş

Döviz kuru karşısında Türk Lirası son sürat değer kaybediyor. Serbest Piyasa dolar 23. 49 seviyelerinde işlem görürken Euro ise 23.51 seviyelerinde ileriliyor. Türk Lirası’nın düşüşlerde olması nedeniyle zamlar da akın akın geliyor. Türk vatandaşının zamlar karşısında beli büküldü.

Türk Lirası’nın değer kaybı sadece dolar ve Euro karşısında olmadı.

Dolar karşısında 2022 yılında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olan Türk Lirası birçok para birimi karşısında eridi.

GÜRCÜLER, BULGARLAR TÜRKİYE'YE AKIN EDİYOR

ESKİDEN TÜRKLER GİDERDİ

Gürcistan Para Birimi Lairisi 9.00 TL oldu. 2017 yıllarında Gürcistan Lairisi 50- 60 kuruş civarındayken Türkiye'den Gürcistan’a benzin turu yapılıyordu.Ardahan ve ilçelerinde yaşayanlar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle komşu ülke Gürcistan''a giderek araçlarının depolarını dolduruyordu.

Şimdi ise durum çok farklı... Gürcüler Türkiye'ye akın etmeye başladı. Türk Lirası , Gürcü Larisi karşısında değer kaybedince, Gürcüler alışveriş için Türkiye’ye geliyor. Gürcüler 6- 7 yıl önce Karadeniz’e yevmiyeye gelirdi..

Türk Lirası Azerbaycan Manatı (13.81 TL) karşısında da eridi. Azerbaycan’dan Türkiye’ye alışveriş gelen gelene.

Türk Lirası, komşu Bulgaristan’ın para birimi Leva karşısında da büyük değer kaybetti.

Bulgar Levası 12.94 TL seviyesine çıktı. Bulgaristan’dan Edirne’ye, İstanbul’a alışveriş akınları da sürüyor.

Bulgarlar 2002 yılında Türkiye’ye 1 lira almak için yaklaşık 9.5 leva ödemek zorunda kalıyorlardı. Aradan geçen tam 21 yıl sonra yani bugün 1 leva ödeyerek 12.94 lira alıyorlar.

MAALESEF ACI AMA GERÇEK O TABLO:

Gürcistan Lairisi= 9.00 TL

Azerbaycan Manatı= 13.81 TL

Kuveyt Dinarı= 76. 42 TL

Yeni İsrail Şekeli= 6, 43 TL

Türkmenistan Manatı= 6. 72 TL

İngiliz Sterlini= 29.49 TL

Bosna Hersek Markı= 12.95 TL

Bulgar Levası= 12.94 TL

ABD Doları= 23. 49 TL

10 -Euro= 23.51 TL