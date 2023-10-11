Polisin dur ihtarına uymayan minibüsten 23 Suriyeli kaçak çıktı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası nedeniyle Türkiye sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline geldi.

Edirne'de, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayıp, dar sokakta bırakıp kaçtığı minibüste Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, şüphelendikleri 22 ACE 489 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletli timler, durmayıp minibüsüyle kaçan sürücüyü takibe aldı.

Çavuşbey Mahallesi Alacaçeşme Sokak'a giren minibüs dar sokakta ilerleyemeyince sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Minibüste bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis de kaçan sürücüyü arıyor.