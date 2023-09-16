Kaçak Suriyelinin sözleri pes dedirtti: Gönderilirsem geri gelirim. Gece oradayım sabah buradayım

Sokak röportajında kaçak bir Suriyelinin "Hayatta Suriye'ye gitmem, gidersem gelirim. Gece oradayım, sabah buradayım.'' sözleri sınırdaki rahat geçişleri gözler önüne serdi.

Kaçak Suriyelinin sözleri pes dedirtti: Gönderilirsem geri gelirim. Gece oradayım sabah buradayım

Editör: İsa Karaarslan

İktidarın olmayan göç strateji Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Türkiye kaçak ve sığınmacıların konumu haline geldi. Suriyeli sığınmacıların ve kaçakların sayısı giderek artıyor.

Öyle ki kaçak Suriyeliler sınırlarda video çekerek Türk askerleriyle dalga geçiyor ve kaçak sınır geçişinin reklamını yapıyor.

Türkiye’deki kaçak Suriyelinin sokak röportajında dedikleri olay oldu.

Kaçak Suriyeli rahat rahat gitmeyeceğini, hükümet gönderse dahi geri geleceğini söylüyor.

'Suriyeli "Hayatta Suriye'ye gitmem, gidersem gelirim. Gece oradayım, sabah buradayım.'' İfadelerini kullandı.

Kaçak Suriyelinin bu sözleri sosyal medyada viral oldu, büyük tepki topladı.

Ayrıca Türkiye’de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı da çoğaldı, böylece okullardaki, üniversitelerdeki Suriyeli öğrenci sayısında da artış oldu.

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