Ahmet Çakar ve Fatih Altaylı'dan Acun Ilıcalı'ya tepki: Korsan yayınlıyor Exxen yapamıyor

Manchester United-Galatasaray maçını yayınlayan Exxen platformu çöktü. Ahmet Çakar ve Fatih Altaylı Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.

Ahmet Çakar ve Fatih Altaylı'dan Acun Ilıcalı'ya tepki: Korsan yayınlıyor Exxen yapamıyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United - Galatasaray maçının yayıncısı Exxen çöktü.

Maçı izlemek isteyen aboneler ekranda "Üzgünüz, istediğiniz sayfa yüklenemedi! Lütfen biraz sonra tekrar deneyin" yazısıyla karşılaştı.

Sosyal medyada büyük tepki oluşurken, Ahmet Çakar da bir mesaj paylaştı. Çakar, "Tüm Türkiye maçı izleyemiyor, sonra 'Kaçak yayın hırsızlıktır diyorsunuz!' Maçı izleyememek nedir acaba!!!!" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı ise "Acun kardeşim, korsan yayından beter olan şey, resmi yayıncının yayını yapacak altyapıya sahip olmamasıdır. Şu an korsan yayıncılar yayın yapıyor ama EXXEN yapamıyor." yorumunu yaptı.

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