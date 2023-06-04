Kaçak Pakistanlılar tekbir getirip ‘Pakistan’ sloganları attı. Kim dur diyecek bunlara

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin ana gündemlerinden biri Suriyeliler ve kaçak Pakistan ve Afganistanlılar. Sınır güvenliği de her gün tartışma konusu oluyor. Afgan ve Pakistanlı kaçakların İran sınırı üzerinden Türkiye'ye giriş yaparken çektiği videolar da her geçen gün artıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video yeni sığınmacı gruplarının Türkiye’ye gelmek için yola çıktığını ortaya çıktı.

Türkiye’ye kaçak yollarla giren Pakistanlıların tekbir getirdiği ve Pakistan sloganları attığı video tepki topladı.

Öte yandan muhalefet sınırların güvenliğinin artırılması gerektiği ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerin gönderilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaparken AKP iktidarı Suriyeli sığınmacıların ülkede kalacağını vurguluyor.

Video sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tepki üstüne tepki gösterdi.

Kullanıcıların tepkileri şöyle: