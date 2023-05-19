Kadıköy'de 41 yıl sonra gelen ilk penaltı golü. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 41 yıl sonra gelen ilk penaltı golünü buldu.

Evet, evet yanlış okumadınız.

Bordo Mavililer; 41 yıl önce Kadıköy'de kazandığı penaltı golünden sonra, aradan geçen bugüne kadar olan zaman birimi içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam iki kez daha kazanabildiği penaltı atışlarını gole çevirememişti.

Karadeniz ekibi; 1982-1983 sezonunda, tarihler 27 Kasım 1982'yi gösterdiği gün; Kadıköy'de, Fenerbahçe'ye 4-2 yenilmişti.

11. Haftanın bu zorlu karşılaşmasında; Sarı Lacivertliler'in 3 golünü rahmetli Selçuk Yula, Trabzonspor'un filelerine gönderirken, diğer golünü de Özcan Kızıltan kaydetmişti.

İki ay önce, Eskişehirspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan 64 yaşındaki Kızıltan'ın ardından, bir kaç gün önce 3. Lig de mücadele ettikleri grupta, Es-Es'ler bu sezon da küme düştü.

Ülkenin önemli futbol kulüplerinden biri olan ve iyi bir taraftar kitlesine sahip Eskişehirspor, 1965 yılından beri yer aldıkları profesyonel liglerin ardından önümüzdeki sezon, tarihlerinde ilk kez 58 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecekler.

*

Trabzonspor'un ise 4-2 mağlup olduğu üstte bahsettiğim söz konusu bu karşılaşma da, gollerinden birini şimdi İskenderun'da yaşayan Trabzonlu santraforu Levent Erköse atarken, 41 yıl önceki o penaltı golünü ise yine Trabzonlu oyuncusu günün stoperi Bahaddin Güneş kaydetmişti.

Aynı zamanda Şenol Güneş'in de kardeşi olan 63 yaşındaki Bahaddin Güneş, şu sıralar 2. Lig de yer alan İnegölspor'un teknik direktörlüğünü sürdürmeye devam ediyor.

Bu tarihten sonra; Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kazandığı ayrı sezonlardaki iki penaltıyı da gole çevirememişti. Bunlardan biri Bordo Mavili forma altında yurt içi ve yurt dışında en fazla gol atan ünvanlı golcüsü; Hami Mandıralı'ya aitti.

Trabzonspor, 1999-2000 sezonundaki bu 23. Hafta maçını da 2-1 kaybetmişti. Fenerbahçe'nin iki golünü; Souleymane Oulare ile Viorel Moldovan atmıştı. Trabzonspor takımın tek golünü de, bugünlerde Pendikspor'un teknik direktörlüğünü yapan stoper Osman Özköylü kaydederken, kazanılan penaltıyı Hami gole çevirememişti.

Mandıralı'nın, 4 Mart 2000 günü kaçırdığı bu penaltı, beraberlik skoruna engel olurken, Trabzonspor, düne kadar geçen 41 yıllık zamanda ilk kez yeniden bir penaltı golüne kavuşması, Bordo Mavili camianın bir kesiminde hayret ve tebessümle karşılandı.

*

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, dün kendi sahasında Batshuayi, Luan Peres ve Valencia ile 3 gol bulurken, Süper Ligin son şampiyonu, yıllar sonra da olsa maçın orta hakemi Abdülkadir Bitigen'in çaldığı düdükle penaltı kazandı.

Topun başına geçen Mahmoud Trezeguet, 41 yıl sonra gelen penaltı golüne imza atarak, kayıtlara geçti.

E, bu unutulmaz artık, dile kolay; 41 yıl sonra Kadıköy'de gelen penaltı golü!