Namını hatırladı. Ona kupa beyi denirdi. Besim Güçtenkorkmaz yazdı

Ankaragücü taraftarları, takımlarını ligde farklı, Türkiye kupasında farklı desteklerler. Ligde hedef olmasa da kupada hedef, her zaman büyüktür taraftarının gönlünde. Çünkü Ankaragücü "kupa beyi"dir ve taraftarları bunu çok iyi bilirler.

Ankaragücü, 1980-81 sezonunda ikinci ligde oynarken, Türkiye kupasında şampiyon olunca bu unvanı sevenlerinden almıştı. O yıl, ikinci lig takımı olmasına rağmen, Türkiye kupasını kazanarak büyük iş yapan Ankaragücü, iktidardaki askeri yönetimin emir kumanda zincirinde, özel bir hak tanınarak süper lige alınmıştı. Ondan bu yana kupa beyi olarak anılan Ankaragücünün son yıllarda bu alanda fazla bir icraatı yoktu ama bu sezon önce Beşiktaş, yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek, nihayet aslına rücu yaptı.

Tolunay Kafkas da yıllarca ter döktüğü Trabzonspor karşısında maçı çok istedi, Ankaragücü oyuncuları da. Ligin alt sıralarındaki Ankaragücü için, yeniden doğuş gibi oldu bu galibiyet ile gelen yarı final. Rakip, Galatasaray-Başakşehir maçının galibi olacak. Bakalım hangi takım gelecek. Bakalım Ankaragücü, kupa beyi olarak, namını nereye kadar sürdürecek?

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