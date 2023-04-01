Tolunay Kafkas Ankaragücü'nün başındaki ilk maçını kaybetti

BESİM GÜÇTENKORKMAZ / Yeniçağ

Ankaragücü, jöleli çalıştırıcı Sedat Ağçay ile boşa geçirdiği iki maç haftasından sonra, Ankara cocuğu Tolunay Kafkas ile yeni bir maceraya atıldı. Macera diyorum, Ankara takımının durumu çok ciddi ve artık yapılacak hiç bir hatayı kaldıramayacak durumdalar. Ligin alt sıralarının stresini yaşayan Ankaragücü karşısında, Başakşehir, düğün dernek havasında oynama avantajına sahipti ve bunu iyi kullandı.

Ankaragücü, jöleliden sonra, gür sakallı hoca Tolunay Kafkas ile çıktığı ilk maça, hocasının isteği üzerine, maça, rakip sahada presle başladı. Başakşehir, bu pres karşında bocalayıp, ilk 20 dakika içinde çok top kaybetmesine rağmen, bu bölümde kalesinde ciddi bir tehlike görmedi. Zaten 20. dakikadan sonra, özellikle Serdar Gürler'in atılan uzun kontra toplar, Ankaragücü'nün baskısını kırdı ve oyun orta sahaya çekildi.

Ankaragücü, daha önceki maçlarına göre biraz daha toparlanmış bir yapıda mücadele etse de, amatör küme acemiliğindeki bir golle ilk yarıyı geride kapattı.

36.da Serdar Gürler, Ömer Şahin'i uzun pasını, iyi kontrol edip, bekletmeden, kafayla kaleci Gökhan'ın üzerinden filelere gönderdi :1-0

43'de Emre yakaladığı net gol şansını değerlendiremedi ve Ankara takımının soyunma odasına beraberlikle girmesini sağlayamadı.

Ankaragücü, ikinci yarıya Zaid'i alarak biraz daha hucum gücünü arttırmak istedi. Bunun da faydasını gördü. Ama 57.de Ali Sow, Zait'in ceza alanı da düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı direğe nişanladı.

68'de Ali Sow, bu kez yarım metreden topu boş kale yerine yine direye çarptırdı. Golcünün beceriksizliği fazlasıyla üstündeydi bu maçta.

80'de, Galip Bitigen, Ankaragücü ceza alanındaki ele çarpmada oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Bitigen'i, pozisyonu izlemesi için ısrarla, VAR ekranina çağırdı. Açık şekilde ele temas görülmesine rağmen Bitigen, maç içinde verdiği kararda ısrarcı oldu, penaltı demedi.

Ankaragüçlüler bu karara maç içinde sevindi ama, maç sonunda onları yine tek gollü mağlubiyetin getirdiği hüsran ve ikinci yarıdaki 9 şut denemesine rağmen taraftarlarının tepkisi bekliyordu.