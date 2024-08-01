Kadın boksörlerimiz rakiplerini kum torbasına çevirdi

Bundan 15 ün önce, “Türk boksörler Paris’te ya fırtına gibi esecekler ya da fırtınaya kapılıp savrulacaklar” diye yazmıştım…

Sonrasında da “10 gün sonra başlayacak olan oyunlarda en iddialı olduğumuz branş boks ve güreş…

Özellikle kadınlar boksta iddialıyız…

50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda dövüşen Tokyo Olimpiyatları’nın altın kızı Busenaz Sürmeneli’nin kürsü yapacaklarına inanıyorum…

Madalyaların rengi altın mı, gümüş mü, bronz mu olur bilemiyorum” diyerek düşüncemi açıklamıştım…

Erkeklerden da umutlu olduğumu belirtmiştim…

Tuğrulhan bir kazaya uğradı Paris’e gelemedi…

Samet, güçlü Kazak rakibi karşısında iyi oynadı, ama elendi ve oyunlara veda etti…

En çokta Kaan Aykutsun’a üzüldüm…

İlk maçını alan Kaan, ikinci maçında 2 olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Kübalı Arlen Lopez’e 5-0 yenilerek elendi…

Kübalı Lopezlerle hem güreşte hem de boksta başımız dertte!

Güreşçimiz Rıza Kayaalp, en büyük rakibi Kübalı Lopez’e takıldıysa, genç boksörümüz Kaan Aykutsun’da yine bir Kübalı olan, iki olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Lopez’e mağlup oldu…

Şunu da söylemek lazım; Kaan Aykutsun Kübalı karşısında hiç zor durumlarda kalmadı…

Maalesef erkekler boksta sıfır çektik!

*

KADINLARDA İLK MADALYAMIZ GELDİ

Kadınlar boksta dünyanın en iyilerinden olduğumuz bir gerçek…

Özellikle iki Buse iyi iş çıkarıyorlar…

Ama, bugün en iyi işi çıkaran Hatice Akbaş oldu…

Hatice yarıfinali nasıl gördü?

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanyalı sporcuyu mağlup ederek son 16’ya kalan Hatice Akbaş, Avustralyalı Tiana Echegaray’ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı…

Milli boksörümüz Hatice Akbaş kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğol sporcuyla karşılaştı…

Moğol Enkhjargal Munguntsetseg’i 5-0’lık net bir skorla mağlup eden Hatice, gümüşü garantiledi…

Rakibinin sürekli el enseleriyle, çekmeleriyle yerde kalan Hatice Akbaş, bunun acısını fena çıkardı ve 3 raund boyunca Moğol boksörü kum torbasına çevirdi.

Kadınlar boksta Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale çıktı…

Polonyalı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son Olimpiyat Şampiyonu Sürmeneli, Cumartesi günü çeyrek final müsabakasında Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile oynayacak…

Taylandlı teknik ve dövüşken bir boksör, ama Busenaz Sürmeneli de Olimpiyat ve dünya şampiyonu bir yumruk…

Her halükarda Busenaz bu maçı bırakmaz…

Olimpiyatlarda 50 kilonun favorilerinden birisi de Buse Naz Çakıroğlu…

Gündüz seansında Meksikalı Fatima Herrera ile karşılaşan Çakıroğlu, 3 raundu da üstün oynayarak karılaşmayı 5-0 kazandı…

Üstün bir tekniğe sahip olan Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı ile oynadığı maçın üç raundunda da çok fazla yumruk almadan, buna karşılık etkili ve puan alıcı yumruklarla çeyrek finale çıktı…

Buse Naz çeyrek finalde Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak…

Finlandiyalı uzun boylu, uzun kollu bir boksör…

Kendinden kısa olanları direk yumruklarıyla yanına sokmuyor ve yumruk mesafesini koruyor…

Umarım, Buse Naz Çakıroğlu, değişik bir taktikle Finlandiyalıyı geçer ve yarı finali görür.