Mersin’de korkunç cinayet: Bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde A.G. isimli şahıs, eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak buldu. Polis, cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

KAYNAK: İHA
Mersin’de korkunç cinayet: Bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde A.G. isimli şahıs, eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak buldu.

Olay ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Sokak'ta meydana geldi.,

Dün akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile Güllü’yü (48) yatak odasında kanlar içinde buldu. Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile Güllü’nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Güllü’nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi.

Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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