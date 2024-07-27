Kadın kuaförünün viral olan davranışı: 'Ben seni mutsuz gönderir miyim?'

Sosyal medyada yayılan bir video, bir kadın kuaförünün müşteri memnuniyeti için gösterdiği özveriyi gözler önüne serdi. Video, kuaförün, elemanının saçını kesme hatasını düzelterek müşterisinin yüzünü güldürmesini konu alıyor. Müşterinin mutsuz bir şekilde salonu terk etmeye çalıştığı anlar, kuaförün bu duruma el koyarak, istediği saçı yeniden yapmasıyla değişti. Müşteri, kuaförün yaptığı değişiklikler sonrası büyük bir mutluluk yaşıyor ve yeni saç stiliyle salonu terk ediyor.