Kadın öğretmen 14. kattan atlayarak intihar etti! Kahreden detay ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Kadın öğretmen 14. kattan atlayarak intihar etti! Kahreden detay ortaya çıktı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana gelen üzücü olayda, 45 yaşındaki öğretmen Ayşegül Değer, bir plazanın 14. katından aşağı atlayarak intihar etti.

Kahreden haberin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinden sonra, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Değer’in hayatını kaybettiği tespit edildi ve cesedi otopsi için morga gönderildi.

Ayşegül Değer’in öğretmen olduğu, boşanmış ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Değer’in psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğü ve daha önce altı kez intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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