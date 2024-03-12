Kadınlara müjde. Adet (Regl) sancılarına iyi gelen ot ortaya çıktı

Hatice Özen
Kadınlara müjde. Adet (Regl) sancılarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Kadınlara müjde dedirtecek hibiskus otu ortaya çıktı. Bu ot, adet (Regl) sancılarına iyi gelmesiyle dikkat çekti.

Günümüzde doğal ürünler ve şifalı otlar, birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Bununla birlikte, bu tür doğal ürünleri denemeden önce doktor önerisi almanın önemi vurgulanıyor.

Kadınlar için sevindirici bir haber olarak, hibiskus otu öne çıkıyor. Bu bitki, özellikle adet sancılarını hafifletme özelliğiyle tanınıyor.

Peki, hibiskus nedir?

Hibiskus, ekşi bir lezzete ve susuzluğu gideren özelliklere sahip, antioksidanlarla dolu bir bitkidir.

Ebegümecigiller ailesinden olan bu bitki, C vitamini bakımından zengindir ve sağlık için pek çok yararı bulunur.

Yaklaşık üç yüz çeşidi olan ve hatmi çiçeği olarak da bilinen hibiskus, hoş bir kokuya sahiptir.

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Hibiskus nasıl tüketilmeli?

Özellikle yaz aylarında, soğuk içeceklerinize aroma katmak için kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak buzlu diğer bitki çaylarıyla karıştırarak da içebilirsiniz.

Diğer bitki çayları gibi, hibiskus çayının da fazla tüketilmesi önerilmez.

Günde bir fincandan fazla içilmemelidir.

Kronik rahatsızlıkları olan bireylerin, doktorlarına danışmadan tüketmemeleri gerektiği hatırlatılır.

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Adet sancısı nedir?

Dismenore veya adet sancısı, regl döneminde karın bölgesinde kramp ve ağrı olarak kendini gösteren, rahim duvarındaki kasların ve kan damarlarının kasılmasından kaynaklanan bir durumdur.

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