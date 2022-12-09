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Kadir Has Üniversitesi akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi Profesör olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 06:51
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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi akademik personel alacak
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Kadir Has Üniversitesi Profesör olmak üzere 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: ''Üniversitemiz iktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi"'' denildi.

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,
5. Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf.
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