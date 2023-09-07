Kafalara bak kafalara! Sakalsız erkek diğer erkekleri tahrik edebilirmiş

İslamcı Fatih Medreseleri'ne ait bir televizyon kanalında, sakalını kesen erkeklerin diğer erkekleri tahrik edebileceği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kafalara bak kafalara! Sakalsız erkek diğer erkekleri tahrik edebilirmiş

İslamcı Fatih Medreseleri'ne ait FM TV'de yayınlanan "Saklı Gerçekler" adlı programda kaydedilen görüntülerde, erkeğin kadından ayrılması için sakal bırakması gerektiği, sakalını kesen erkeklerin diğer erkekleri tahrik edebileceği iddia edildi.

2017 yılında yayınlanan programda, "Hanımı izin vermediği için tıraş olması caiz mi" sorusu soruluyor. Bunun üzerine programa katılan şahıs, "Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek, kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Kadından ayıran iki uzvundan biri sakaldır zaten.

İleride bir adam gördünüz, uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Şimdi, bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin. Ne gerek var insanları meşgul ediyorsun" diye yanıt veriyor.

İlgili Haberler
İsmailağacı hoca Ebrar Karakurt’u hedef aldı. Milli gururlarımız birilerini rahatsız etmeye devam ediyor
Yandaş hoca ekonomik kriz dememek için 40 takla atıp lafı yine fuhuşa getirdi
Atatürk’ü siyasal İslamcılar ve yobazlar sevmez.
CHP’de ortak liste krizi: Siyasal İslamcı siyasetçileri kim ya da kimler CHP’ye getirdiyse bedel ödemelidir
Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat Güncel
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı Güncel
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli Güncel
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız Güncel
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi Güncel
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi