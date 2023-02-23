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Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların molozlarından bir dağ çıktı

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan enkazının kaldırılmaya yönelik çalışmalar sürerken, Molozların oluşturduğu yen bir dağ yükseldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:22
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Kahramanmaraş'ın enkazının molozlarındar bir dağ yükseldi

Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların molozlarından bir dağ çıktı
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Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların molozlarından Dulkadiroğlu ilçesinde bir dağ yükselmeye başladı

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği binaların enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları, özellikle şehrin iki büyük caddesinde yıkıma neden olan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında sürüyor.

Türkiye`nin birçok şehrinden gelen kamyon ve iş makinesi operatörleri çalışmalara katılıyor.

Kentte moloz döküm alanı olarak belirlenen Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu mevkisindeki alan getirilen molozlar iş makineleriyle bu bölgeye seriliyor

Molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor.

Güvenlik güçleri bu alanda 24 saat nöbet tutuyor..

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