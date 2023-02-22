Şimdi bu depremzede yalan mı söylüyor: Sadece bir çadır istiyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağ kurtulan vatandaşlar zor günlerden geçiyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Son açıklanan resmi verilere göre; can kayıpları 42 bini aştı. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde sokakta kalan vatandaşalar için çadır kurulmaya başlandı.

Deprem bölgelerinde çadır sorunu henüz devam ediyor. Depremzede vatandaşlar, çadırların yeterli olmadığını söyleyerek şikayetlerini dile getiriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6.4 büyüklüğündeki depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Hatay'da depremzede vatandaşların şikayetlerini dinledi.

"SADECE BİR ÇADIR İSTİYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşan bir depremzede “Sadece bir çadır istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum. Para, yemek istemiyorum, sadece çadır.” diye konuştu.

Öte yandan, CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "AFAD, Kızılay'ın elinde yeteri kadar çadır stoku olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra depremden etkilenen diğer noktalarda inceleme yapmak üzere koordinasyon merkezinden ayrıldı.