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Deprem İskenderun Limanı'nı da vurdu. Yüzlerce konteyner yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası İskenderun Limak Limanı'nın son hali sosyal medyadan paylaşıldı. Yüzlerce konteyner devrilirken büyük hasar oluştuğu öğrenildi. İşte görüntüler...

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:39
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Deprem sonrası İskenderun Limanı yerle bir oldu

Deprem İskenderun Limanı'nı da vurdu. Yüzlerce konteyner yerle bir oldu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Yaşanan depremin şiddeti çevre illerde de hissedildi. 

Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin çevre illerde yol açtığı hasarda yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 

İskenderun Limanı'nda konteyner sahasında yüzlerce konteynerin devrildiği görüldü. 

İskenderun limanında zararın büyük çapta olduğu öne sürüldü.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin en büyük limanlarından biri olan Hatay'daki İskenderun Limanı'nın son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 

İşte deprem sonrası İskenderun Limak Limanı:

 

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yasin
6.02.2023 12:49
akkuyuda sorun var mı? santral inşaatı ne durumda bilen var mı?  
 
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