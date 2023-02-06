Deprem İskenderun Limanı'nı da vurdu. Yüzlerce konteyner yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Yaşanan depremin şiddeti çevre illerde de hissedildi.

Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da binalar yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin çevre illerde yol açtığı hasarda yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

İskenderun Limanı'nda konteyner sahasında yüzlerce konteynerin devrildiği görüldü.

İskenderun limanında zararın büyük çapta olduğu öne sürüldü.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin en büyük limanlarından biri olan Hatay'daki İskenderun Limanı'nın son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İşte deprem sonrası İskenderun Limak Limanı: