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Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor. '4 asırdır şifa dağıtıyor'

Kahramanmaraş'ta “Uyuz Pınarı Çeşmesi” olarak bilinen hamam 4 asırlık geçmişi ile iddia edilirken, günümüzde hala çeşitli hastalıklara şifa olduğuna inanılmasıyla biliniyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:01
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Kahramanmaraş'ta '4 asırdır şifa dağıtıyor'. Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor

Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor. '4 asırdır şifa dağıtıyor'
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İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş'ta “Dulkadiroğlu ilçesindeki İsa Divanlı Mahallesi’nde bulunan Uyuz Pınarı Hamamı, 4 asırlık tarihi geçmişi ile başta uyuz olmak üzere cüzzam ve cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanıldığı vurgulandı.

Birinci görüşe göre, 2. Selim tarafından Hicri 978 / Miladi 1570 yılında yaptırılırken, ikinci görüşe göre ise Osman Çelebi bin İsa Divan tarafından Miladi 1550'de yaptırıldığı yer alan hamamın; Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Dulkadirliler ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Tarihi yapı, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde ise cüzzam hastalarının tedavi edildiği yer olarak dikkat çektiği biliniyor. Özellikle Roma döneminden başlayarak Kahramanmaraş’ta ve bölgede cilt hastalarının, özellikle cüzam hastalarının bölgeye gelerek şifalı suda yıkanarak rahatsızlıklarından kurtulduğu ifade ediliyor.

2006 yılında yenilendikten sonra vatandaşlara su vermeye devam eden tarihi yapı, içerisinde hastaların banyo yapabileceği şekilde yeniden ayağa kaldırılarak günümüzde şifa arayan vatandaşlardan ilgi görmesiyle biliniyor.

Hamam hakkında bilgi veren mahalle sakini 67 yaşındaki Erol Gökduman , “Uyuz Pınarı, Asurlular zamanına kadar dayanan bir suyumuzdur. Asurlular zamanında cüzzamlı hastalara şifa olduğu biliniyor. Şu anda da çevre illerden gelen hastalara da şifa veriyor. Hatta bir doktor buraya gelerek çare bulamadığı kuru kaşıntı sorunun çözdü” ifadelerini kullandı.

Özellikle cilt hastalıklarının giderilmesi için Uyuz Pınarı’na gelinmesi gerektiğini dile getiren Gökduman, “Şifa niyetine gelen herkes şifa buluyor. Buraya dışarıdan gelen çok insan var. Bu su başka birilerinin elinde olsa daha kıymetli olurdu. Ben burada çocukluğumdan beri yıkanırım ve hatta yaz aylarında 2 güne bir yıkanırım. Ben kaşıntı nedir bilmem. Bu şifalı suyumuzun değerini bilelim” sözlerini kullandı.

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Oğuzhan
23.12.2022 10:16
Delinin biri kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkarayım derken , ama kırk deli çıkmış.  
 
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