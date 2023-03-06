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Enkaz altında tehlike çanları. Bir an önce toplanmalı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bir kritik açıklama daha yapıldı. Ziraat Mühendisler Odası Başkanı, enkaz altında kalan zirai ilaçların içme suları için tehdit oluşturduğunu söyleyerek, bir an evvel toplanması gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 02:12
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Ziraat Mühendisler Odası Başkanından enkaz altındaki tehlikeye dair uyarı geldi

Enkaz altında tehlike çanları. Bir an önce toplanmalı
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(İHA)-Yıkıcı depremlerin ardından insan sağlığını tehdit eden zirai ilaçlara yönelik kritik bir açıklama yapıldı.

Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan zirai ilaç satan bayilerin sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Özdemir, "Hayat yavaş yavaş normalleşirken bazı tehlikelerin de meydana geldiğini görüyoruz. Zirai ilaç bayileri göçük altında kaldığı için patlayan ilaçlar hem kokuya hem de zehirlenmeye yol açmaktadır.

Bir an önce göçük altında kalan zirai ilaçların toplanıp ayrı bir yerde tutulması gerekir.

Çünkü tehlikeli sinyaller vermeye başladı.

İlaçlara yağmur suları karışırsa insan sağlığına zarar vermeye başlayacaktır" dedi.

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