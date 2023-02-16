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İki bina işte böyle yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta deprem sonra binaların yıkılırken yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte panik anı...

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:20
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Kahramanmaraş'ta iki bina çökme anı kameralara yansıdı

İki bina işte böyle yerle bir oldu
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Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panikle bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.


Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 ilde ciddi yıkım meydana geldi. Asrın felaketinden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da ekipler zamanla yarışarak hayat kurtarmak ve yaralara merhem olmak için tek yürek oldu.

Tüm Türkiye bölgeye yardım için seferber olurken depremden yeni görüntüler kameraya yansımaya devam ediyor. Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrasında benzinlik istasyonunca yaşanan panik ve korku ile binaların yıkılması anbean kameraya yansıdı. Öte yandan bir binanın yıkılması da kameralara yansırken felaketin boyutu gözler önüne serildi.

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