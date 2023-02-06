Burası Kahramanmaraş. 17 Ağustos depreminden daha vahim

Kahramanmaraş'ta merkezli çok şiddetli bir deprem oldu. AFAD 04.17'de meydana gelen depremi önce 7.4 açıkladı, sonra 7.7 revize etti.

Gün aydınlandıktan sonra Kahramanmaraş'tan gelen görüntüler kan dondurdu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Çarşı olarak bilinen Trabzon Caddesi'nde neredeyse ayakta bina kalmadığı görüldü.

10 ilden yıkım haberleri peş peşe geldi. Sosyal medya yardım çağrıları ile doldu taştı. Çok sayıda kamu binasının da yıkıldığı depremin, 17 Ağustos 1999 depreminden daha yıkıcı olduğu belirtildi.

AFAD'ın verilerine göre; 7 kilometre gibi sığ bir derinlikte gerçekleşen ve geniş bir bölgeyi etkileyen deprem, sadece Türkiye'de değil Suriye'de de ciddi kayıplara yol açtı.

AKAR: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Öte yandan Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Akar, "Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık” ifadelerini kullandı.